اليوم.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقف دام أكثر من شهرين

يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، وذلك بعد توقف أكثر من شهرين؛ بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن جهته تستعد الكنائس المسيحية بمصر، اليوم لبدء أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعام 2024 الذي يبدأ في مارس 2024. وتستعرض "الدستور" جدول أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والذي ينطلق بحفل افتتاح عظة البابا تواضروس الثاني.

وينطلق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بافتتاح فعالياته خلال العطلة الأسبوعية لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وحتى الجمعة 22 مارس 2024، وبحضور رؤساء الكنائس في مصر وممثليهم، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرام هليوبوليس بمصر الجديدة.

تنطلق الفعاليات 13 مارس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرام - هليوبوليس ثم في الجمعة 15 مارس الكنيسة الإنجيلية الأولي - أسيوط ثم في السبت 16 مارس كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك - شبرا مصر، على أن تختتم الجمعة 22 مارس كنيسة الراعي الصالح الأسقفية - الجيزة (يوم الشباب).

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.