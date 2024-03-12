الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: وضع خميرة الميرون المأخوذة من الميرون السابق في قداس شم النسيم

طقس إعداد الميرون
طقس إعداد الميرون

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال طقس إعداد الميرون، لقد انتهينا من تقديس زيت الميرون على أن يتم إضافة الخميرة وفى قداس شم النسيم، ثم يترك في الكنيسة ليتم تعبئته في زجاجات بلاستيكية مناسبة للتوزيع على الإيبارشيات والكنائس القبطية في مصر والخارج.

 بداية عمل الميرون

 وأوضح قداسة البابا منذ قليل أنه بدأ عمل الميرون منذ العصر الرسولى، حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة في كفن السيد المسيح والتي وضعها يوسف الرامى ونيقوديموس على جسد المسيح وكذلك الأطياب التي أحضرتها المريمات ومزجوها بزيت الزيتون البكر النقى وقدسوها

واحتضن دير الأنبا بيشوي  بوادي النطرون صباح اليوم وعلى مدار يومين طقس  لعمل الميرون المقدس  وذلك برئاسة البابا تواضروس الثاني.

 صناعة الميرون للمرة الـ 41 في تاريخ الكنيسة

يأتي وذلك للمرة الـ 41 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمرة الرابعة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني،  وخصصت الكنيسة الارثوذكسية 6 كيلو زيت من الميرون المقدس نصيب كل إيبارشية هذا العام حتى 2027.

وأقيم طقس صنع الميرون في عهد البابا تواضروس 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا 
 

وتبث الكنيسة الأرثوذكسية صلوات إعداد الميرون للمرة الـ 41  من خلال القنوات القبطية الفضائية، بالإضافة للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».
وأتاحت الكنيسة قبل أيام فرصة حضور الصلوات للشعب من كافة كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الحديث، حيث جرى توفير دعوات الحضور في الكنائس والإيبارشيات، ومن المقرر ان  البابا تواضروس بعمل كمية حوالي ألف كيلو من الميرون المقدس وزيت الغاليلاون

البابا تواضروس الثاني تقديس زيت الميرون قداس شم النسيم الميرون خلطة الحنوط دير الأنبا بيشوي

مواد متعلقة

البابا تواضروس: سفر نشيد الإنشاد جعل الحب عنوانًا لكل آياته

أساقفة ومطارنة الكنيسة يشاركون البابا تواضروس فى طقس اليوم الثانى لإعداد الميرون

موكب البابا تواضروس يتقدم للكاتدرائية بدير الأنبا بيشوى إيذانًا ببدء طقس الميرون

بالتزامن مع صنعه اليوم.. أبرز المعلومات عن الميرون المقدس

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس اليوم الثانى لصناعة الميرون بالأنبا بيشوى

الأقباط يتوافدون إلى دير الأنبا بيشوى للمشاركة فى فعاليات اليوم الثانى من الميرون المقدس

البابا يستكمل صناعة الميرون لليوم الثانى على التوالى

البابا خلال ترؤس قداس سيامة أسقفين بالكاتدرائية: أعاني بعض الآلام بفقرات الظهر

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر