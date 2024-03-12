بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس اليوم الثانى لصناعة الميرون بالأنبا بيشوى
يترأس البابا تواضروس الثاني طقس صناعة الميرون المقدس، اليوم الثلاثاء، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.
سر الميرون المقدس
سر الميرون هو السر المقدس الذي به ننال ختم موهبة الروح القدس، وهو مستقل عن سر المعمودية، ففي هذه ننال الولادة الثانية من فوق، وفي الميرون يسكن فينا الروح القدس لنثبت في المسيح وننال قوة روحية لننمو روحيا، وهكذا يكون المؤمن مثل غصن قطع من الزيتونة البرية أي العالم، وطعم في الجيدة من خلال جرن المعمودية.
والميرون هو الأربطة التي تثبت الغرس الجديد لذلك سمي سر التثبيت، وأما زيت الغاليلاون أو زيت الفرح فيدهن به المعمد عقب طقس جحد الشيطان وقبل النزول إلى جرن المعمودية، للشفاء من أعمال المضاد والخطايا، ويصنع زيت الغاليلاون من التقل المتبقي من الطب.