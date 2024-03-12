بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس اليوم الثانى لصناعة الميرون بالأنبا بيشوى

يترأس البابا تواضروس الثاني طقس صناعة الميرون المقدس، اليوم الثلاثاء، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

سر الميرون المقدس

سر الميرون هو السر المقدس الذي به ننال ختم موهبة الروح القدس، وهو مستقل عن سر المعمودية، ففي هذه ننال الولادة الثانية من فوق، وفي الميرون يسكن فينا الروح القدس لنثبت في المسيح وننال قوة روحية لننمو روحيا، وهكذا يكون المؤمن مثل غصن قطع من الزيتونة البرية أي العالم، وطعم في الجيدة من خلال جرن المعمودية.

والميرون هو الأربطة التي تثبت الغرس الجديد لذلك سمي سر التثبيت، وأما زيت الغاليلاون أو زيت الفرح فيدهن به المعمد عقب طقس جحد الشيطان وقبل النزول إلى جرن المعمودية، للشفاء من أعمال المضاد والخطايا، ويصنع زيت الغاليلاون من التقل المتبقي من الطب.

الميرون المقدس

الميرون المقدس

الميرون المقدس

الميرون المقدس

5A3CB634-2839-400E-B577-6656E9EACCCC

030076AD-A8C6-4F7E-9D68-E02889347213

EDE3F487-B828-4483-9422-D358137DDDDA

6A9CE318-BDD5-487B-864B-715AEE09B7AA

B8110C22-8B7B-40FB-BCFD-48A9504CD0C5

C43C07EA-C90D-4557-B8AE-38EE91A77B3C

066A8086-5A27-4C7C-9791-6132045EC191

DEA0D7AC-72B7-4C09-868A-7B5FCA239001

33DF7F7D-27FB-42EF-AD56-3779510A3BE3

892A4D23-844B-4948-BD5E-75320C8190DA

567A66D6-B1DC-4BA2-BD22-48E6B1675578

EB95EDF0-3CF4-492D-ADE8-B5712B5DE38B

EB348419-09B3-4C50-AAFD-7E5BDABCE67D

6D51376B-8A69-4209-A1E3-6FC72F4DFF6B

AB64A823-2FB1-458C-B73B-73C278571F9A

ECF3CE12-49A0-4A92-B73F-8F2722F6DBB7

7DC7B46A-E84A-4CBD-BBB5-CD6C9106A113

82D333D1-7456-4B9D-9EA8-3CD911C9F936

8C15D84B-9EA9-4EA8-83B7-7FFBBD45DE6A

AA77B884-B49E-4FA7-BFB8-3EDC8A0023F4

ADDDB27D-EA96-4A6B-B76F-E41B39ACE235

E04461B3-C553-4C6B-A584-FA390A4400E7

449C8F1E-AD84-45FE-B5A8-A207B4467837

8C4A0582-B998-46C5-8775-9F6FB345FDED