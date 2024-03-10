الكاتدرائية تتزين.. وتخصص دعوات للمشاركين فى رسامة الأساقفة

تزينت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بلافتات من شعب إيبارشيات نجع حمادي ودير الأنبا بضابا ودير الشايب والمنصورة، وذلك بالتزامن مع رسامة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم طقس قداس رسامة الأساقفة الجدد لإيبارشيتي دير الشايب ونجع حمادي.

وتوافد الأقباط المشاركين في قداس رسامة الأساقفة الجدد منذ صباح اليوم لحضور قداس الرسامة بالإضافة إلى كهنة تلك الإيبارشيات.

2000 شخص يشاركون في رسامات الأساقفة الجدد



ووجهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية دعوات للمشاركة في صلوات عشية وقداس رسامة وتجليس أساقفة جدد، حيث تم تخصيص 200 دعوة لكل إيبارشية من الإيبارشيات المقرر رسامة أساقفة لها اليوم، بحيث تحتضن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال اليومين 2000 شخص.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد قداس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم وقال البيان إنه ستتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتابع البيان: كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

وأضاف البيان: أنه عشية السيامة والتجليس يوم السبت 9 مارس، على أن يكون القداس استكمال رسامة أسقفي نجع حمادي والمنصورة صباح يوم الأحد 10 مارس 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية