السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس عشية رسامة أساقفة جدد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات عشية رسامة 6 أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك البابا تواضروس الثاني في الرسامات الجديدة عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووضعت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اللمسات الأخيرة، استعدادًا لرسامة وتجليس البابا تواضروس الثاني لأساقفة جدد اليوم السبت وغدًا الأحد

وقامت الكشافة الرئيسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بتنظيم الكاتدرائية قبيل طقس رسامات الأساقفة الجدد. 

وتستضيف الكاتدرائية، مساء اليوم وغدًا الأحد قداس سيامات أساقفة جدد للإيبارشيات الشاغرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

البابا تواضروس رسامة 6 أساقفة جدد ب أساقفة جدد البابا تواضروس الثاني أساقفة المجمع المقدس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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