بعد استحداث إيبارشية جديدة بإفريقيا.. من هو الأنبا جوزيف؟

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، طقس عشية رسامة وتجليس أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن يترأس صباح غدً طقس الرسامة بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن ضمن الرسامات التي تشهدها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، أستحداث إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

وقد قرر قداسة البابا تواضروس الثاني تجليس نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الانبا جوزيف:-

تاريخ الميلاد: 17 مارس 1959 م.

خدم في الخدمات الطبية باعتباره طبيب.

خدم خارج مصر في دول قارة أفريقيا.

أُختير ليكون أسقفًا عامًا في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي

تم رسامته أسقفًا عامًا، مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م.)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ترتيبات سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

مُضيفًا: دخول الآباء المطارنة والأساقفة من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (1) بسياراتهم، الدخول بالنسبة للآباء الكهنة والشمامسة والشعب من حاملي الدعوات من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (۱)، على أن يكونوا مترجلين بدون سيارات رجاء من جميع الحضور التعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة لتسهيل مهمتهم في الحفاظ على النظام والترتيب.