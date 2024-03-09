السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قبل رسامته.. من هو القمص أنسطاسى السريانى أسقف نجع حمادى؟

أسقف نجع حمادى
أسقف نجع حمادى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، طقس رسامة  أسقف لإيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

وكلف البابا تواضروس الثاني آنذاك اللجنة البابوية باستمرارها في الإشراف على الإيبارشية بعد رحيل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لحين اختيار الأسقف الجديد.

وتكونت اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي من «الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص».

واستقر البابا تواضروس الثاني على الراهب القمص أنسطاسي السرياني، ليكون أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن أسقف نجع حمادي الجديد «القمص انسطاسي السرياني»:-

 

  • ولد في ٧ / ٤ / ١٩٦٩ م
  • تخرج فى كلية الهندسة تكنولوجيا / جامعة حلوان ١٩٩١ م
  • دخل الدير في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ م
  • لبس الزي الرهباني في ١٨ / ٧ / ٢٠٠٥ م
  • نال درجة القسيسية في ١٢ / ٢ / ٢٠١٢ م
  • نال درجة القمصية اليوم ٣ / ٣ / ٢٠٢٤ م
  • سوف ينال درجة الأسقفية في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ م

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن ترتيبات سيامة وتجليس  الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

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