بعد استحداث إيبارشية جديدة بإفريقيا.. كيف بدأت الكنيسة هناك؟

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، طقس عشية رسامة وتجليس أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن يترأس صباح غدً طقس الرسامة بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعضاء المجمع المقدس.

ومن ضمن الرسامات التي تشهدها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، أستحداث إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

وقد قرر قداسة البابا تواضروس الثاني تجليس نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي، وذلك بعد أن رسمه أسقفًا عامًا في عام 2021.

أبرز المعلومات عن نشأة الكنيسة في إفريقيا

الخدمة في إفريقيا

أول زيارة خدمية إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بدأ خدمته في أثيوبيا عام ١٩٦٦، وقد قام بسرد عمل الله معه فى الخدمة من خلال كتابه "اعبر إلينا وأعنا"، والذى أوضح فيه كيف قام بتأسيس العشرات من الكنائس القبطية فى العديد من الدول الإفريقية مثل أثيوبيا وكينيا وزامبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا، وقد أتقن نيافته خلال سنوات خدمته اللغات الأمهرية والسواحلية، ولغات عديدة خاصة بالقبائل الإفريقية.

وخلال نفس العام قام القس داود لمعي بتأسيس خدمة القديس بولس للكرازة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، حيث نظم اجتماعًا أسبوعيًا باللغة الإنجليزية بهدف إعداد خدام كرازة قادرين على نشر تعاليم المسيح بلغات متنوعة وبطرق تناسب الثقافات المختلفة للشعوب.

وبارك مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس، ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الإفريقية، ومنذ ذلك الحين بدأت الخدمة فى العديد من الدول، كما بدأ أيضًا إعداد خدام مكرسين للإقامة الدائمة والكرازة فى تلك الدول، بالإضافة إلى أنه قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الآسيوية، كما انطلقت أيضًا أول قافلة طبية لإفريقيا فى نفس العام.

تم تأسيس مدرسة القديس بولس الرسول لإعداد الخدام والقادة لتأهيلهم روحيًا ومعرفيًا من أجل خدمة الكرازة والعمل الرعوي.

وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة الكرازة، كما قام قداسته برسامة مجموعة من الكهنة المكرسين لتدعيم الخدمة فى الدول الإفريقية والآسيوية. وفي نفس العام تم البدء فى تنظيم العديد من المؤتمرات بصورة دورية لإعداد وتأهيل خدام الكرازة، كما تم أيضًا عقد العديد من المؤتمرات للآباء الرهبان الراغبين فى الاشتراك فى الخدمة والتى قام على إثرها العديد منهم بالسفر إلى بعض البلاد للكرازة والخدمة.

اتسعت خدمة القديس بولس للكرازة لتخرج خارج أسوار كنيسة مارمرقس مصر الجديدة وتتأسس مدارس للكرازة فى كنائس أخرى داخل وخارج القاهرة.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثانى بسيامة نيافة الأنبا جوزيف ونيافة الأنبا رويس أساقفة للكرازة وذلك بهدف متابعة الخدمة فى بعض البلاد الأفريقية والأسيوية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم غدًا، وقال البيان إنه سيتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

تجليس أربعة من أساقفة العموم

وتابع البيان: كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.. عشية السيامة والتجليس يوم السبت 9 مارس، والقداس صباح يوم الأحد 10 مارس 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.