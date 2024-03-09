السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: أسقف نجع حمادى يحمل اسم الأنبا بضابا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته في طقس عشية رسامة أساقفة جدد: "طلبنا من بعض آباء الأديرة ترشيح بعض الرهبان واخترنا منهم الراهب القس أقلاديوس السرياني ليكون أسقف دير الشايب".

وتابع: "والراهب القس أنسطاسي السرياني له في الرهبنة أكثر من ٢٠ عامًا أسقفًا لنجع حمادي ولد في ٧/ ٤/ ١٩٦٩ تخرج فى كلية الهندسة تكنولوجيا جامعة حلوان ١٩٩١ وخدم في صفوف القوات االمسلحة ودرس في إكليريكية البلينا".

وأضاف: "دخل الدير في ١٧/ ٦/ ٢٠٠٢  ولبس الزي الرهباني في ١٨/ ٧ / ٢٠٠٥ ونال درجة القسيسية في ١٢/ ٢/ ٢٠١٢ ونال درجة القمصية ٣/ ٣/ ٢٠٢٤  وسوف ينال درجة الأسقفية في ١٠/ ٣/ ٢٠٢٤ م".

واستكمل: "سيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي في السنوات الأخيرة مع المتنيح الأنبا كيرلس أسقفها وبسبب ظروفه الصحية أرسلنا لجنة بابوية أدارت الإيبارشية الكبيرة التى تحتاج إلى الرعوية ووضعت بعض النظم في إدارتها ويحمل اسم الأنبا بضابا".

واختتم البابا تواضروس قائلًا: "هذه الإيبارشية الكبيرة تحتاج إلى رعاية، فأرجو لكم أن تتعاونوا معه في إدارتها".

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