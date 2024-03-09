السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان المبارك.
 
وقال بطريرك الكاثوليك في بيان له:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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