لافتات تجليس أسقف المنصورة تزين الكاتدرائية بالتزامن مع رسامته

علقت إيبارشية المنصورة الكاتدرائية بلافتات تحمل صورة الأنبا أكسيوس أسقفا للمنصورة زينت بها جدران الكاتدرائية، بالتزامن مع طقس تجليسه مساء اليوم بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يأتي ذلك بمشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين شاركوا في اجتماعات المجمع المقدس الأيام الماضية.

كما شارك عدد من أبناء إيبارشية المنص وكهنة وشعب الإيبارشية في طقس عشية رسامة الأسقف الجديد والذي تمت مساء اليوم.

وسبق أن، أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن ترتيبات سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

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