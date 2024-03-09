السبت 09 مارس 2024
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الكرازة

الأساقفة يتوافدون للمشاركة في رسامة أسقف نجع حمادي

جريدة الدستور

توافد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر للمشاركة في فعاليات رسامة وتجليس أساقفة جدد للكنيسة الأرثوذكسية، إذ من المقرر أن يتمم البابا رسامة أسقف لنجع حمادي خلفا للأنبا كيرلس أسقفها الراحل.

وتوافد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا يوانس أسقف أسيوط والأنبا بيمن مطران نقادة.

كما توافد شعب الإيبارشيات للمشاركة في حضور رسامة الأساقفة الجدد.

 

اساقفة جدد للكنيسة الارثوذكسية البابا أسقف لنجع حمادي الأنبا إيلاريون والانبا بيجول

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