البابا تواضروس يبدأ صلوات عشية ورسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الفارغة

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكراز ة المرقسية، طقس رسامة أساقفة جدد وتجليس أساقفة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تغلق الكاتدرائية بالعباسية أبوابها أمام المشاركين قبيل ترؤس البابا صلوات العشية وقداس السيامة

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها، أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت 9 مارس 2024، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم غدًا وقال البيان إنه سيتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها

سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.. عشية السيامة والتجليس يوم السبت 9 مارس، والقداس صباح يوم الأحد 10 مارس 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عمل المیرون المقدس یومي الإثنین والثلاثاء 11-12 مارس بدیر الأنبا بیشوى بوادى النطرون وھي المرة الرابعة في حبریة قداسة البابا تواضروس الثاني حیث تم إعداده أعوام: 2014م - 2017م - 2021م.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.