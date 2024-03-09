السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكاتدرائية العباسية تتزين قبيل تجليس أساقفة جدد

الكاتدرائية العباسية
الكاتدرائية العباسية تتزين قبيل تجليس أساقفة جدد

تزينت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قبيل رسامة الأساقفة الجدد، بالتزامن مع تجليس أساقفة جدد الإيبارشيات حلوان والمعصرة والمنصورة وأفريقيا. 

وكان الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وجه خطابا للأساقفة، أعلن فيه فتح باب الطعون على ترشيحات اثنين من المرشحين على منصب الأساقفة الجدد والمقرر رسامتهم الأسبوع المقبل.

وقال سكرتير المجمع في خطابه - حصل “الدستور” على نسخة منه- مرسل إلى نيافتكم ترشيح اثنين من الآباء الرهبان للسياحة في الدرجة الاسقفية لإبداء أى ملاحظات قبل الإعلان الرسمي.

1- القمص اقلاديوس السرياني استفًا لدير الانبا باخوميوس بالاقصر والمعروف بدير الشايب.

٢ - القمص انسطاسي السرياني اسقفا لايبارشية نجع حمادي وكل توابعها

وأضاف: “نرجو إرسال أى ملاحظات قبل الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 3  مارس 2024 ونعمة المسيح تشملنا جميعًا”. 

سكرتير عام المجمع المقدس الأنبا دانيال مطران المعادى وتوابعها

مصادر كنسية تكشف الكواليس لـ"الدستور"

ووفقًا لمصادر كنسية، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

جلسات المجمع المقدس

وتعقد جلسات المجمع المقدس في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وسيترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على أن يترأس الجلسة الختامية في7 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

إتمام طقس الميرون

ويترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

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