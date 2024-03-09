السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: من ترتيبات الله أن يصوم الشعب المصري في يوم واحد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال كلمته في طقس عشية رسامة أساقفة جدد: “نحتفل في هذة الأيام المباركة بعيد رحيل البابا شنودة وبداية الصوم المقدس ورحيل البابا كيرلس السادس كما نحتفل بتذكار الرابع لرحيل الانبا صرابامون اسقف ورئيس دير الانبا بيشوى”.

وأضاف: “نشكر الله ان نحتفل بهذه السيامات المباركة ورسامة ٢ من الأساقفة من الأباء الرهبان لنجع حمادي ودير الشايب”، لافتا إلى أنه من المقرر الاستعداد لعمل الميرون يومي الإثنين والثلاثاء.

وأكد البابا تواضروس أنه من الترتيبات الإلهية أن يصوم الشعب المصري في يوم واحد وذلك الاثنين المقبل ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه قدم تهنئة بالصوم في خطاب رسمي لنا.

 

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