السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بعشية سيامة وتجليس عدد من الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير.

وجاء حديث قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم تهنئة لشعب مصر، لإخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان وللمسيحيين بمناسبة الصوم الكبير، وذلك في خطابه اليوم".

جاء هذا على خلفية ما قاله الرئيس السيسي خلال كلمة سيادته اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، إذ قدم التهنئة للمصريين مسلمين ومسيحيين بقرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، حيث تتزامن بدايتا الصومين هذا العام، يوم الاثنين المقبل الموافق ١١ مارس.

البابا تواضروس الثاني الفتاح السيسي لتهنئته الشعب المصري حلول شهر رمضان الصوم الكبير

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