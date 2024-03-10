البابا تواضروس الثاني يتمم طقس رسامة أسقف نجع حمادي (فيديو)

تمم قداسة البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأحد طقس رسام أسقف نجع حمادي الجديد.

وأعلن منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسامة الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا لنجع حمادي بإسم « الأنبا بضابا»، وذلك خلفًا للأنبا كيرلس الراحل أسقف نجع حمادي والذي رحل في 2 ديسمبر 2022.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية الذين شاركوا في اجتماعات المجمع المقدس الأيام الماضية.

كما شارك عدد من أبناء إيبارشية نجع حمادي وكهنة وشعب الإيبارشية في طقس قداس رسامة الأسقف الجديد والذي تمت صباح اليوم الأحد.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن ترتيبات سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الاحد

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، طقس رسامة أسقف لإيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

وكلف البابا تواضروس الثاني آنذاك اللجنة البابوية باستمرارها في الإشراف على الإيبارشية بعد رحيل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لحين اختيار الأسقف الجديد.

وتكونت اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي من «الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص».

واستقر البابا تواضروس الثاني على الراهب القمص أنسطاسي السرياني، ليكون أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

البابا والأساقفة الجدد

البابا والأساقفة الجدد

البابا والأساقفة الجدد