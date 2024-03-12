البابا يستكمل صناعة الميرون لليوم الثانى على التوالى

يستكمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء صناعة الميرون المقدس لليوم الثاني على التوالي، وتعد هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني منذ توليه السدة المرقسية، إذ أقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.

جاء ذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمده55 يومًا، وتبث الكنيسة الأرثوذكسية صلوات إعداد الميرون للمرة الـ41 من خلال القنوات القبطية الفضائية، بالإضافة للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وأتاحت الكنيسة قبل أيام فرصة حضور الصلوات للشعب من كافة كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الحديث، حيث جرى توفير دعوات الحضور في الكنائس والإيبارشيات، ومن المقرر أن البابا تواضروس يعمل كمية حوالي ألف كيلو من الميرون المقدس وزيت الغاليلاون.

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الإثنين، قداس شم النسيم، في 5 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ومن جهته أوضح البابا تواضروس الثاني في مقاله الجديد في العدد الأخير من مجلة الكرازة والتي صدرت مؤخرًا، والتي جاءت تحت عنوان «الميرون المقدس»، لماذا تم عمله في بداية الصوم الكبير، إذ قال: في إطار تنظيم وترتيب العمل الكنسي في مختلف المجالات قمنا بإصدار اللوائح التنظيمية وإنشاء الإيبارشيات والمعاهد الكنسية المتنوعة وعقد اللقاءات الشبابية من خارج مصر ومن داخلها مع المؤتمرات والحلقات الدراسية للأباء الكهنة والأباء الرهبان والراهبات والدورات التدريبية للكهنة الجدد والأساقفة الجدد مع الزيارات التفقدية والمقابلات والأجتماعات المتنوعة، وكل هذة الأعمال والخدمات وغيرها تحتاج دائمًا التطوير والتحديث والتجديد لتستمر الخدمات الكنسية نابضة ومتناسقة وفعالة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني قائلًا: «وفي نفس هذا الاتجاه بدأنا منذ عشر سنوات في إعداد المیرون المقدس بأسلوب یتناسب مع العصر وإمكانیاته دون تغییر في الصلوات والقراءات وفقط التغییر في أسلوب التحضیر، وذلك بعد مناقشة ھذه الطریقة في اجتماعات المجمع المقدس وإقرارھا، وبدأ التطبیق في عام2014 ثم 2017 ثم 2021 لتكون 2024 المرة الرابعة لتحضیر وإعداد المیرونالمقدس».

وتابع: تختار بدایات الصوم المقدس في الإعداد حتى یحضر الزیت الجدید قداسات الصوم الكبیروصلوات أسبوع الآلام ثم نضیف الخمیرة في قداس شم النسیم ثم یترك في الكنیسة لیتم تعبئتھا في زجاجات بلاستیكیة مناسبة للتوزیع على الإیبارشیات والكنائس القبطیة في مصر وفي الخارج لإستخدامها في رشومات المعمدين حديثًا.

وأوضح: وبذلك نحن نرسي عدة مبادئ وهي إعداد زیت المیرون المقدس بدون استخدام الماء أو النار وبدون وجود أتفال (رواسب)، إعداد المیرون المقدس كل ثلاث سنوات بالصلوات على مدار یومین وتكون الكمیة حوالي ألف كیلو من المیرون المقدس وزیت الغالیلاون.