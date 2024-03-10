بث مباشر البابا تواضروس الثانى يتراس قداس سيامة أساقفة جدد

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس سيامة الآباء الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة

ومن المقرر ان تتم سيامة أسقفين لإيبارشية نجع حمادي ودير الشايب، وذلك بحضور شعب تلك الإيبارشيات وكهنتها وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

وكان قد قال البابا في بداية كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد، "نشكر الله على هذه الأيام المقدسة التي نحتفل فيها بتذكارات مقدسة، بالأمس احتفلنا بالتذكار الرابع لنياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون السابق، واليوم نحتفل بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس، وبعد أيام نحتفل بمرور 12 سنة على نياحة البابا شنودة الثالث، وهذه الأيام نحتفل بأحد الرفاع وبداية الصوم المقدس، ونحتفل بعمل الميرون المقدس يوم الإثنين والثلاثاء في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم وقال البيان إنه سيتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتابع البيان: كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

وأضاف البيان: أنه عشية السيامة والتجليس يوم السبت 9 مارس، على أن يكون القداس استكمال رسامة أسقفي نجع حمادي والمنصورة صباح يوم الأحد 10 مارس 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.