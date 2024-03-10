الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. البابا يترأس رسامة أسقفى نجع حمادى والمنصورة

البابا وأسقف نجع
البابا وأسقف نجع حمادي

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد قداس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم وقال البيان إنه ستتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتابع البيان: كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
البابا واسقف نجع حمادي
ء البابا تواضروس رسامة أسقف لإيبارشية نجع حمادي الانبا بضابا أسقف نجع حمادي الانبا بضابا اسقف نجع حمادي الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

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