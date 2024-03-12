الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أساقفة ومطارنة الكنيسة يشاركون البابا تواضروس فى طقس اليوم الثانى لإعداد الميرون

جانب من طقس الميرون
جانب من طقس الميرون

شارك عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في طقس إعداد الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكان من أبرز الأساقفة المشاركين الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إشعياء، مطران طهطا، والأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، والأنبا سيداروس، أسقف عام عزبه النخل، والأنبا بيشوي، أسقف أسوان. 

 واستكمل البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، صناعة الميرون المقدس لليوم الثاني على التوالي، وتعد هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهده منذ توليه السدة المرقسية، إذ أقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.

الكنيسة الأرثوذكسية تبث صلوات إعداد الميرون للمرة الـ41 

جاء ذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا، وتبث الكنيسة الأرثوذكسية صلوات إعداد الميرون للمرة الـ41  من خلال القنوات القبطية الفضائية، بالإضافة للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وأتاحت الكنيسة قبل أيام فرصة حضور الصلوات للشعب من كل كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الحديث، حيث جرى توفير دعوات الحضور في الكنائس والإيبارشيات، ومن المقرر أن البابا تواضروس يعمل كمية حوالي ألف كيلو من الميرون المقدس وزيت الغاليلاون.

البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم يوم 5 مايو

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الإثنين، قداس شم النسيم، في 5 مايو 2024 الذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
طقس الميرون
اساقفة الكنيسة الأرثوذكسية تادرس مطران بورسعيد والانبا اشعياء مطران طهطا والأنبا دانيال مطران المعاد صناعة الميرون

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