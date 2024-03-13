الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

علق قداسة البابا تواضروس الثاني على حادث استشهاد ثلاثة رهبان، أمس الثلاثاء، في ديرنا القبطي بچوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قائلًا: "يعز علينا أن نودع أبناءنا الذين قتلوا واستشهدوا في جنوب إفريقيا في چوهانسبرج، لنا دير على اسم القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار مرقس. وتم تأسيسه عام ٢٠٠٧ بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا واعترفنا به عام ٢٠١٣ وبدأ تعميره وأرسلنا رهبانًا هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع إخوته الراهبين أبونا يسطس آڤا ماركوس وأبونا مينا آڤا ماركوس".

جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم والذي عقد في كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة.

وأضاف: "سلطات جنوب إفريقيا تقوم بعملها بخصوص الحادث، وهو حادث إجرامي، هناك أقاويل كثيرة ولكن حتى الآن حقيقة الموقف لم تتضح، لذا لا تستمعوا لأي معلومات تقال من أي مصدر، وحينما نتأكد سنصدر بيانًا رسميًا بجميع التفاصيل".

واستكمل: "أشكر المؤسسات المصرية الإسلامية والمسيحية التي قدمت تعزية وأدانت الحادث. كما أشكر وزارة الخارجية المصرية لمتابعتها المستمرة للحادث، وكذلك السفارة المصرية في جنوب إفريقيا والسفير المصري هناك أحمد الفضالي الذي تواجد في الدير فور سماعه بالحادث".

وعن الترتيبات المقبلة بخصوص الحادث، قال قداسته: "حتى الآن لم يتحدد موعد الجنازة، والأغلب أنه سيتم دفنهم هنا في مصر في أحد الأديرة، لأن الراهب يجب أن يدفن في ديره. نعزي أسرهم ونعزي الكنيسة هناك ونعزي أنفسنا، والراهب عند رهبنته تصلى عليه صلوات الموتى، لذا يرتدي ثوبًا أسود رمزًا للون الأرض التي يدفن الإنسان فيها. والله سمح باستشهادهم لينالوا إكليل الاستشهاد إلى جانب إكليل الرهبنة."

وأضاف: "ربنا يعزينا جميعًا ولا شك أنه حادث مؤلم واعتدنا أن نشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال. ونحن نتابع الموقف لحظة بلحظة، وهناك وفد من الآباء الأساقفة سيسافر إلى جنوب إفريقيا وكلفنا أحد الآباء الكهنة سبق له الخدمة في إفريقيا، بالسفر ليسبق الوفد للترتيب، وسنعلن عن كافة التفاصيل لمجرد أن تتضح الأمور".

واختتم: "صلوا لأجل الآباء الشهداء ولأجل استقرار وسلام الخدمة في جنوب إفريقيا، ولأجل إخوتهم في الخدمة ولذويهم وأهلهم هنا في مصر".

البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس فى جانب من الحدث
البابا تواضروس الثاني بچوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا الشهيد مار جرجس هليوبوليس إلقاءه عظة الأربعاء

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