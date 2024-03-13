الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ممثلو الكنائس المسيحية يشاركون في افتتاخ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة
الكنيسة

شارك عدد من ممثلي الطوائف المسيحية في افتتاح اسبوع الصلاة من اجل الوحدة كان على راسهم د.سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية والاب رفيق جريش عضو مجلس كنائس مصر عن الكنيسة الأسقفية والدكتور ميشيل عبس امبن مجلس كنائس مصر والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الانجيلية بمصر، وذلك بمشاركة عدد غفير من الشعب المسيحي في افتتاح اسبوع الصلاة من اجل الوحدة.

وينطلق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة  بحفل الافتتاح في رحاب كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، خلال اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورؤساء الطوائف المسيحية. 

والتقت لجنة الصلاة في رحاب المركز الثقافي القبطي، لإعداد برنامج احتفالية الصلاة من أجل الوحدة لهذا العام، بحضور الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري، وممثلين عن جميع العائلات الكنسية التي تمثل مجلس كنائس مصر وأعضاء اللجنة.

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي كان الأب بول واتسون – كاهن انجيلي ومشارك في تأسيس ‘مؤسسة التكفير’ – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية ايام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

والوحدة بالنسبة لواتسون كانت تعني العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ومن هنا أهمية تاريخ الصلاة الرمزي،ة وفي يوم 18 يناير هو اليوم الذي فيه كان يُحتفل بعيد كرسي بطرس، ويوم 25 يناير عيد ارتداد القديس بولس، رسول الأمم.

وبعد أن اندمجت "مؤسسة التكفير" رسميًا في الكنيسة الكاثوليكية، وافق البابا بيوس العاشر على الثُمانيّة من أجل الوحدة وشجّع على فكرة الصلاة، بلغة ذلك الوقت، ليعود المسيحيون ‘فيتّحدوا’ بالكنيسة الكاثوليكية.

محطّات مهمة في تاريخ أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين

1740 وُلدت في اسكوتلندا حركة من الجماعة الخمسينيّة البروتستنتيّة وكان هدفها الدعوة إلى الصلاة وتجديد الإيمان بالمشاركة مع جميع الكنائس الأخرى، وكان القسّ الإنجيليّ جوناثان إدوارد يدعو الى يوم صلاة وصوم من أجل الوحدة، كيما تجد الكنائس كلّها الرغبة الرسوليّة.

ممثلي الطوائف المسيحية افتتاح اسبوع الصلاة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة ء البابا تواضروس

مواد متعلقة

باحث كنسي يصف واقعة استشهاد 3 رهبان في جنوب أفريقيا بـ"المؤسفة"

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المطران سامي فوزي شحاتة

اليوم.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بحضور البابا ورؤساء الطوائف

اليوم.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقف دام أكثر من شهرين

بعد استشهاد 3 رهبان.. البابا تواضروس يتابع تفاصيل اعتداء جنوب إفريقيا

تقديس الميرون والغاليلاون بدير الأنبا بيشوي بيد قداسة البابا

البابا تواضروس: وضع خميرة الميرون المأخوذة من الميرون السابق في قداس شم النسيم

لليوم الثاني.. دير الأنبا بيشوي يحتضن اتمام طقس الميرون بحضور البابا تواضروس الثاني 

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 يواصل الانخفاض

أمير سعودى يتهم شيكابالا بالتهرب من دورة رمضانية

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

غدًا.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل