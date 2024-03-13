الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا يستأنف عظته الأسبوعية بالتزامن مع انطلاق أسبوع الصلاة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تقدم الدستور بثًا مباشرًا لانطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي يبدأ أولى فعالياته مع استئناف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بعد توقف دام لأكثر من شهرين، وذلك من كنيسة مارجرجس بهليوبوليس مصر الجديدة، بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية بمصر، والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وينطلق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة  بحفل الافتتاح في رحاب كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، خلال اجتماع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية ورؤساء الطوائف المسيحية. 

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتنطلق الفعاليات 13 مارس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرام - هليوبوليس ثم في الجمعة 15 مارس الكنيسة الإنجيلية الأولي- أسيوط ثم في السبت 16 مارس كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك - شبرا مصر، على أن تختتم الجمعة 22 مارس كنيسة الراعي الصالح الأسقفية- الجيزة (يوم الشباب).

لإنطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة كنيسة مارجرجس بهليوبوليس مصر الجديدة الامين العام استئناف عظة البابا الأسبوعية

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