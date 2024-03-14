17 مارس.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الـصوم الكبير، المعروف بـ"صوم القيامة"، في 17 مارس الجاري، وينتهى بعيد القيامة المجيد في مايو 2024.

ومن جهته قال الأب د. يوأنس لحظي جيد، في بحث له، إن الصوم هو الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض "الألبان ومنتجاتها والبيض" وإنما يجوز أكل السمك.

وأوضح أن الصوم واجب في الأيام الآتية كل أيام الجمع على مدار السنة، إلا في فترة الخمسين، وفي أيام الجمع التي تقع فيها آحاد الأعياد الآتية الميلاد، الغطاس- الرسولين بطرس وبولس- انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، بالإضافة إلى صوم الميلاد ومدته خمسة عشر يومًا، وصوم الرسل، ومدته أسبوع، وصوم السيدة العذراء ومدته خمسة عشر يومًا.

◄ ما هو الصوم الكبير؟

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام هي الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن نعتبره تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

والصوم الكبير هو أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن السيد المسيح قد صامه وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

ومهدت الكنيسة للصوم الكبير بصوم يونان، فصوم يونان، أو صوم نينوى، يسبق الصوم الكبير بأسبوعين، ويكون بنفس الطقس تقريبًا وبنفس الألحان، حتى يتنبه الناس لقدوم الصوم الكبير ويستعدوا له بالتوبة التي هي جوهر صوم نينوى.