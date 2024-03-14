الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سيدفنوا في مصر.. أبرز تصريحات البابا تواضروس حول مقتل رهبان جنوب أفريقيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز تصريحات البابا تواضروس الثاني، بشأن حادث استشهاد الرهبان الثلاثة في جنوب أفريقيا، والتي جاءت في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والذي انطلق بكنيسة مارجرجس بهليوبوليس أمس.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء ألرهبان في جنوب إفريقيا علينا أن نودع أبناءنا الرهبان الذين قتلوا واستشهدوا في جنوب إفريقيا في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف.بچوهانسبرج H دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار.مرقس وتم تأسيسه عام ٧٠٧ بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا واعترفنا به عام ٣٣٣ وبدأ تعميره وأرسلنا رهبان هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع أخويه الراهبين أبونا يسطس آقا ماركوس وأبونا مينا آفا.ماركوس f..0 CopticMediaCenter‏'‏‏

وجاءت تصريحات البابا تواضروس الثاني وفقًا لما نشرة المركز الإعلامي:-

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء الرهبان في جنوب إفريقيا نتابع الموقف في جنوب إفريقيا لحظة،بلحظة وهناك وفد من الآباء الأساقفة سيسافر إلى،هناك وكلفنا أحد الأباء الكهنة سبق له الخدمة في إفريقيا بالسفر ليسبق الوفد،للترتيب وسنعلن كافة التفاصيل بمجرد أن تتضح الأمور صلوا لأجل الآباء الشهداء ولأجل استقرار وسلام الخدمة في جنوب،إفريقيا ولأجل إخوتهم في الخدمة ولذويهم وأهلهم هنا في مصر 100ㅇ0 CopticMediaCenter‏'‏‏
  • يعز علينا أن نودع أبناءنا الذين قتلوا واستشهدوا في جنوب إفريقيا في چوهانسبرج، لنا دير على اسم القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج، وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار مرقس.
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء الرهبان في جنوب إفريقيا حتى الآن لم يتحدد موعد جناز الرهبان،الثلاثة وفي الأغلب سيتم دفنهم هنا في مصر في أحد الأديرة لأن الراهب يجب أن يدفن في.ديره نعزي أسر الرهبان الذين استشهدوا ونعزي الكنيسة هناك ونعزي،أنفسنا، والراهب عند رهبنته تصلى عليه صلوات الموتى لذا يرتدي ثوبًا أسود،اللون رمزًا للون الأرض التي يدفن الإنسان فيها والله سمح باستشهادهم لينالوا إكليل الاستشهاد إلى جانب إكليل.الرهبنة 10000 CopticMediaCenter‏'‏‏
  • الدير تم تأسيسه عام 2007 بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، واعترفنا به عام 2013 وبدأ تعميره وأرسلنا رهبانًا هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع إخوته الراهبين أبونا يسطس آڤا ماركوس وأبونا مينا آڤا ماركوس.
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء الرهبان في جنوب إفريقيا سلطات جنوب إفريقيا تقوم بعملها بخصوص حادث استشهاد،الرهبان وهو حادث،إجرامي هناك أقاويل كثيرة ولكن حتى الآن حقيقة الموقف لم،تتضح لذا لا تستمعوا لأي معلومات تقال أي،مصدر وحينما نتأكد سنصدر بيانا رسميّا بكافة التفاصيل أشكر المؤسسات المصرية الإسلامية والمسيحية التي قدمت تعزية وأدانت الحادث كما أشكر وزارة الخارجية المصرية لمتابعتها المستمرة للحادث، وكذلك السفارة المصرية في جنوب إفريقيا والسفير المصري هناك أحمد الفضالي الذي تواجد في الدير فور سماعه بالحادث 1.00 CopticMediaCenter‏'‏‏
  • "سلطات جنوب إفريقيا تقوم بعملها بخصوص الحادث، وهو حادث إجرامي، هناك أقاويل كثيرة ولكن حتى الآن حقيقة الموقف لم تتضح، لذا لا تستمعوا لأي معلومات تقال من أي مصدر، وحينما نتأكد سنصدر بيانًا رسميًا بجميع التفاصيل".
  • حتى الآن لم يتحدد موعد الجنازة، والأغلب أنه سيتم دفنهم هنا في مصر في أحد الأديرة، لأن الراهب يجب أن يدفن في ديره.
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء ألرهبان في جنوب إفريقيا علينا أن نودع أبناءنا الرهبان الذين قتلوا واستشهدوا في جنوب إفريقيا في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف.بچوهانسبرج H دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار.مرقس وتم تأسيسه عام ٧٠٧ بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا واعترفنا به عام ٣٣٣ وبدأ تعميره وأرسلنا رهبان هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع أخويه الراهبين أبونا يسطس آقا ماركوس وأبونا مينا آفا.ماركوس f..0 CopticMediaCenter‏'‏‏
  • نعزي أسرهم ونعزي الكنيسة هناك ونعزي أنفسنا، والراهب عند رهبنته تصلى عليه صلوات الموتى، لذا يرتدي ثوبًا أسود رمزًا للون الأرض التي يدفن الإنسان فيها، والله سمح باستشهادهم لينالوا إكليل الاستشهاد إلى جانب إكليل الرهبنة.
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بخصوص استشهاد الآباء الرهبان في جنوب إفريقيا نتابع الموقف في جنوب إفريقيا لحظة،بلحظة وهناك وفد من الآباء الأساقفة سيسافر إلى،هناك وكلفنا أحد الأباء الكهنة سبق له الخدمة في إفريقيا بالسفر ليسبق الوفد،للترتيب وسنعلن كافة التفاصيل بمجرد أن تتضح الأمور صلوا لأجل الآباء الشهداء ولأجل استقرار وسلام الخدمة في جنوب،إفريقيا ولأجل إخوتهم في الخدمة ولذويهم وأهلهم هنا في مصر 100ㅇ0 CopticMediaCenter‏'‏‏
  • ربنا يعزينا جميعًا ولا شك أنه حادث مؤلم واعتدنا أن نشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال، ونحن نتابع الموقف لحظة بلحظة، وهناك وفد من الآباء الأساقفة سيسافر إلى جنوب أفريقيا وكلفنا أحد الآباء الكهنة سبق له الخدمة في إفريقيا، بالسفر ليسبق الوفد للترتيب، وسنعلن عن كل التفاصيل لمجرد أن تتضح الأمور.
المركز الإعلامي للكنيسة للبابا تواضروس الثاني أستشهاد الرهبان الثلاثة افتتاح اسبوع الصلاة جنوب أفريقيا القديس الأنبا صموئيل المعترف

مواد متعلقة

موعد إحياء الكنيسة الأرثوذكسية لذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك بافتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

"ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟".. تفاصيل عظة البابا تواضروس بأول اجتماع هذا العام

17 مارس.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير

البابا تواضروس يهنئ بالصوم وبيوبيل "كنائس الشرق الأوسط"

البابا عن استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

ممثلو الكنائس المسيحية يشاركون فى افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

بث مباشر.. البابا يستأنف عظته الأسبوعية بالتزامن مع انطلاق أسبوع الصلاة

الأكثر قراءة

العثور على جثة عجوز متعفنة داخل منزله بالمنيا

الأعرض فى العالم.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا للكوبرى المعلق "محور روض الفرج"

خناقة جديدة بين نتنياهو وجالانت.. ودخول المساعدات إلى غزة كلمة السر

برعاية "المركزى".. القطاع المصرفى يشارك فى المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

سيدفنوا في مصر.. أبرز تصريحات البابا تواضروس حول مقتل رهبان جنوب أفريقيا

وزارة الزراعة: توفير اللحوم البلدية يوميًا فى معرض الدقى بـ300 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة