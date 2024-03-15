الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

لجان الشباب تنظم يومًا روحيًا مشتركًا بين إيبارشيات سوهاج وأسيوط والقوصية

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

 نظمت لجان الشباب بالإيبارشيات الثلاث يوما مشتركا بين إيبارشيات سوهاج وأسيوط والقوصية.
بدأ اليوم بالقداس الإلهي، وفقرة الترانيم الروحية بقيادة كورال إيبارشية القوصية، ثم قدم نيافة الأنبا مرقس وليم لقاء اليوم بعنوان نقوم ونبني وانطلق فيه من شخصية نحميا، تلا ذلك الجزء الترفيهي للشباب في ملاهي هابي لاند، ورحلة نيلية. 

جاء ذلك تحت رعاية أصحاب النيافة الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية، وبتشريف الأنبا يوسف أبو الخير والآباء الكهنة والأخوات الراهبات.

أقيم اللقاء بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية بطهطا، وشارك فيه أكثر من ٣٠٠ شاب وشابة من الإيبارشيات الثلاث.

موعد بدء الكاثوليك الصوم الكبير 2024

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ«صوم القيامة»، في 18 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.

وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

لجان الشباب سوهاج إيبارشية القوصية الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية

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