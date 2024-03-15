موعد بدء كنيسة الروم الأرثوذكس "الصوم الكبير"

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد بدء كنيسة الروم الأرثوذكس، بمصر الصوم الكبير 2024، الذي يستمر حتى عيد القيامة المجيد 2024.

وتبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، يوم الإثنين 18 مارس 2024.

وتقيم كنيسة الروم الأرثوذكس، خلال فترة الصوم، القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم القيامة.

وكشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس في بيان له عن أحاد الصوم الكبير:-



الأحد الأول: المعروف "بأحد الأرثوذكسية". تُعيد فيه الكنيسة لانتصار الإيمان الأرثوذكسي في المجمع المسكونى السابع ضد بدعة محطمى الأيقونات وإعادة تكريمها.

الأحد الثانى: المعروف بأحد "القديس غريغوريوس بالاماس أسقف تسالونيكى". تُعيد فيه الكنيسة باستقامة العقيدة الأرثوذكسية التي أعلنها القديس غريغوريوس الأرثوذكسي. لتُعلن لنا أن النعمة الإلهية التي تقدسنا في صومنا وجهادنا الروحي هى نور إلهي أزلي غير مخلوق، وأن المؤمن يتأله بالنعمة الإلهية.

الأحد الثالث: المعروف بأحد "السجود للصليب". يكون في منتصف الصوم، فى هذا الوقت يكون المؤمنون قد تعبوا من الصوم والجهاد الروحى، فتُذكرهم الكنيسة بالصليب وبالأم الرب لتعزيتهم عن آلامهم الشخصية.

الأحد الرابع: المعروف بأحد "القديس يوحنا السلمي"، أو "يوحنا كاتب سلم الفضائل". لتُذكر الكنيسة المؤمنين بألا يتقاعسوا عن الاستمرار في صومهم وجهادهم الروحي رغم طوله؛ لأن عدوهم (الشيطان) يعمل على إسقاطهم.

الأحد الخامس: المعروف بأحد "مريم المصرية". لتُذكر الكنيسة المؤمنين أن صومهم وجهادهم الروحي هو خروج إلى البرية الروحية بعيدًا عن الالتصاق بالأرضيات، وعليهم في خروجهم هذا أن يطلبوا التناول من جسد ودم الرب يسوع المسيح.

سبت لعازر وأحد الشعانين يعتبران يومين مَدخل لأسبوع الآلام العظيم.

الأحد السادس: أحد الشعانين، وهو مَدخل لأسبوع الآلام العظيم.