موعد تجليس الأنبا بضابا أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد تجليس الأنبا بضابا، أسقفًا بإيبارشية نجع حمادي، وذلك بعد رسامته من البابا تواضروس الثاني، في 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت إيبارشية نجع حمادي في بيان لها، انه سيتم تجليس الأنبا بضابا علي كرسي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها مساء يوم السبت الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٤ بكنيسة ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى.

ولفت إلى أنه يأتي ذلك بحضور لفيف من الأباء الأجلاء أعضاء المجمع المقدس والمسئولين.

وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،، طقس رسامة أسقف لإيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

وكلف البابا تواضروس الثاني آنذاك اللجنة البابوية باستمرارها في الإشراف على الإيبارشية بعد رحيل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لحين اختيار الأسقف الجديد.

وتكونت اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي من «الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص».

واستقر البابا تواضروس الثاني على الراهب القمص أنسطاسي السرياني، ليكون أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

بيان الإيبارشية

وولد الأنبا بضابا في ٧ / ٤ / ١٩٦٩، وتخرج فى كلية الهندسة تكنولوجيا / جامعة حلوان ١٩٩١ م

دخل الدير في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢، لبس الزي الرهباني في ١٨ / ٧ / ٢٠٠٥، ونال درجة القسيسية في ١٢ / ٢ / ٢٠١٢، نال درجة القمصية اليوم ٣ / ٣ / ٢٠٢٤ م



وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن ترتيبات سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.