غدًا.. دير السريان بوادي النطرون يحيي ذكرى رحيل البابا شنودة والقمص فلتاؤس

يترأس الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، صباح غد قداس الذكرى السنوية الثانية عشر لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، والذكرى السنوية الرابعة عشر للقمص فلتاؤس السرياني، وذلك من كاتدرائية القديسة العذراء مريم بدير السريان - وادي النطرون.

وفي سياق متصل، تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 17 مارس الجاري، الذكري الـ12 لرحيل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويتوافد الأقباط خلال الاحتفال بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث؛ لزيارة مزاره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث يرقد جثمانه بالدير، بناءً على وصيته.

أبرز المعلومات عن البابا شنودة

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 - 17 مارس 2012، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117.