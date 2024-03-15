الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا.. دير السريان بوادي النطرون يحيي ذكرى رحيل البابا شنودة والقمص فلتاؤس

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

يترأس الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، صباح غد قداس الذكرى السنوية الثانية عشر لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، والذكرى السنوية الرابعة عشر للقمص فلتاؤس السرياني، وذلك من كاتدرائية القديسة العذراء مريم بدير السريان - وادي النطرون.

وفي سياق متصل، تحيي  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 17 مارس الجاري، الذكري الـ12 لرحيل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويتوافد الأقباط خلال الاحتفال بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث؛ لزيارة مزاره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث يرقد جثمانه بالدير، بناءً على وصيته.

أبرز المعلومات عن البابا شنودة

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 - 17 مارس 2012، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117. 

  • كان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثاني (1946 - 1956).
  • وكان من الكتّاب أيضًا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.
  • وعندما توفي البابا كيرلس في الثلاثاء 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.
  • في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر.
  • أولى اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. يحاول دائمًا قضاء ثلاثة أيام أسبوعيًا في الدير، وحبه لحياة الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية، وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت.
الانبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر قداسة البابا شنودة للقمص فلتاؤس السرياني بدير السريان وادى النطرون

مواد متعلقة

الأمين العام لـ"كنائس الشرق الأوسط" ينضم لاجتماع اللجنة التنفيذية التابعة لسينودوس النيل

لقاء المحبة فى مصر.. البابا تواضروس يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

السفير البابوى بمصر يترأس القداس الاحتفالى لتجليس البابا فرنسيس بكنيسة سان جوزيف

سيدفنون فى مصر.. أبرز تصريحات البابا تواضروس حول مقتل رهبان جنوب إفريقيا

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

موعد إحياء الكنيسة الأرثوذكسية لذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك بافتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

"ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟".. تفاصيل عظة البابا تواضروس بأول اجتماع هذا العام

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية