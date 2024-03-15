رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير النمسا بمصر بكاتدرائية جميع القديسين

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا بمصر، واطّلع رئيس الأساقفة السفير بالأنشطة التي تقوم بها الإيبارشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير جورج في المركز المسيحي الإسلامي، وتضمن الاجتماع مناقشات حول الأنشطة التي يقوم بها المركز لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها.

جدير بالذكر أنه شارك الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة ممثلين من كل الطوائف المسيحية، حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرآم بمنطقة هليوبوليس.

بدأت الصلوات بترحيب من قداسة البابا تواضروس الثاني إذ شارك بكلمتهِ قائلًا، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في عامهُ الـ11، حيث تكون رؤيتهُ "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية"، حيث يأتي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة متزامنًا مع صوم عيد القيامة، فيجب أن يكون ما يشغلنا في ذلك الوقت أن نُصلي لله ليعطينا قلبًا طاهرًا وروحًا مستقيمة في أحشائنا.

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