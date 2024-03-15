الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير النمسا بمصر بكاتدرائية جميع القديسين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا بمصر، واطّلع رئيس الأساقفة السفير بالأنشطة التي تقوم بها الإيبارشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير جورج في المركز المسيحي الإسلامي، وتضمن الاجتماع مناقشات حول الأنشطة التي يقوم بها المركز لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها.

جدير بالذكر أنه شارك  الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة ممثلين من كل الطوائف المسيحية، حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرآم بمنطقة هليوبوليس.

بدأت الصلوات بترحيب من قداسة البابا تواضروس الثاني إذ شارك بكلمتهِ قائلًا، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في عامهُ الـ11، حيث تكون رؤيتهُ "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية"، حيث يأتي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة متزامنًا مع صوم عيد القيامة، فيجب أن يكون ما يشغلنا في ذلك الوقت أن نُصلي لله ليعطينا قلبًا طاهرًا وروحًا مستقيمة في أحشائنا.

4b44cd5f-9fd7-4083-b11c-2a156b3adab6
4b44cd5f-9fd7-4083-b11c-2a156b3adab6
4414efd5-065e-42f0-99ac-b0a39f775c02
4414efd5-065e-42f0-99ac-b0a39f775c02
744ba320-27df-4100-882b-41bc26bf16c7
744ba320-27df-4100-882b-41bc26bf16c7
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سفير النمسا بمصر سفير النمسا

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: نتمنى نجاح الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب

كيف يتم تحديد موعد الصوم الكبير كل عام؟

لجان الشباب تنظم يومًا روحيًا مشتركًا بين إيبارشيات سوهاج وأسيوط والقوصية

موعد بدء كنيسة الروم الأرثوذكس "الصوم الكبير"

موعد تجليس الأنبا بضابا أسقفًا على إيبارشية نجع حمادى

الأنبا أرميا يستقبل الدكتور ميشال عبس ويشدد على أهمية الحوار

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى

غدًا.. دير السريان بوادى النطرون يحيى ذكرى رحيل البابا شنودة والقمص فلتاؤس

الأكثر قراءة

عاجل| مسئولون إسرائيليون: مقترح حماس إيجابى ويسمح بالانتقال لمفاوضات أكثر جدية

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

كولر للاعبى الأهلى: تقييم أدائكم الفنى أمام البنك "صفر"

ضبط متهم استولى على بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟