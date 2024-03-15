الجمعة 15 مارس 2024
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الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة "إيمان ونور" بكنيسة مار مرقس

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور، بكنيسة مار مرقس بالمنيا.

شارك في الاحتفال الأب أبوالخير بشرى، والأب نادر ماهر، راعيا الكنيسة، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء جماعة إيمان ونور، وشعب الرعية، كما شارك أيضًا جماعات إيمان ونور، من مختلف رعايا الإيبارشية.

وألقى المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "نلمس حضور يسوع في إخواتنا ذوي الهمم"، مختتمًا كلمته بتقديم كلمات الشكر لجميع القائمين على خدمة إيمان ونور.

جدير بالذكر أنه بدأ اليومُ الثّالث لندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ الَّذي ترأَّسَهُ  نيافَةِ الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بحضور نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

تضمن اليوم الثالث المُحاضرةُ الأُولى تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل من العنف اللّامُتناهي إلى تقنين العُنف"، ألقاها الأبُ رالف چرمانوس.

كذلك، المُحاضرتان الثانية والثالثة: ألقاهُما الدّكتور القَسّ عاطف مهنّي، الثّانية: تحت عُنوان "ووصيّة لا تقتُل في ضوء العزة على الجبل [مت ٥]". والثّالثة، تحت عُنوان "يسوع المسيح بين العُنف والسّلام اللّاعُنفيّ في كلامِه وأعمالِه".

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك لجماعة إيمان ونور بكنيسة مار مرقس

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