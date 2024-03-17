الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7| مادي تدعم مروان أمام طلاب الجامعة

نور النبوي ومايان
نور النبوي ومايان فى إمبراطوربة ميم

حقق مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي نجاحا، وجذب عدد كبير من الجمهور الذي يتابع حلقاته، التى تعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7

وشهدت أحداث الحلقة 7، تصاعد فى الأحداث بشكل لافت للنظر، فقد تحسنت الحالة النفسية لـ مادي التى تجسدها الفنانة الشابة مايان السيد، بعد زيارة مروان - نور النبوي، والتحدث معها بشأن اختفائها ومن ثم كشفت له انها تعانى من حالة اكتئاب.

إمبراطورية ميم الحلقة 7.. مادي تدعم مروان أبو المجد فى الجامعة 

كما خرجت مادي - مايان السيد، من حالة الاكتئاب، وذهبت إلى الجامعة، وتحدثت مع طلاب الجامعة داعمة مروان - نور النبوي، الذي فاز فى انتخابات اتحاد الطلبة، ما جعل مروان فى حالة انبهار شديدة، ثم اجتمع الثنائي وتبادلا نظرات الاعجاب.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشهد مسلسل إمبراطورية ميم مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجم خالد النبوي، ومنهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل رؤية درامية محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

يضم مسلسل إمبراطورية ميم 30 حلقة، ويتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قنوات dmc

مسلسل امبراطورية ميم تعرض حلقاته يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة 10:15 صباحًا.

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مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc drama

يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا، فيما يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطوية ميم، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما يتم عرض حلقة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا فى تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً.

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