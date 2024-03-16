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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب بين خالد النبوي وحلا شيحة في امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 6 وذلك بعد تصدره مواقع البحث المختلفة عقب انطلاق اولى حلقاته مع بدء موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 6

نعرض للقراء موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 6 حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة watch it الرقمية، وخلال السطور التالية ترصد "الدستور" مواعيد مسلسل الحلقة 6 وقصة المسلسل وأبطاله

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم يوميا على قناة dmc الفضائية فى الأوقات التالية

  • تنطلق الحلقة فى تمام الساعة 10:45 مساءً
  • يتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض الحلقة 6 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي،على قناة dmc دراما فى اللأوقات التالية 

  • فى تمام الساعة 06:05 مساءً
  • يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا
  • الإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.
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أحداث إمبراطورية ميم الحلقة 5

شهدت أحداث الحلقة 5 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، الكثير من المفاجآت وتطورت العلاقة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ومي - حلا شيحة، ومن المتوقع أن تبدأ قصة حب بين الثنائي خلال الحلقات القليلة المقبلة، كما يدخل مختار ابو المجد - خالد النبوي مع الإمبراطورية 6 أبناء وهم "هاجر السراج ونور النبوي والهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وريمون توفيق" فى خلافات بسبب رفضه عرض إحدى الشركات العقارية الكبرى مبلغ مالى كبير مقابل بيع منزله.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

 

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار إجتماعي تشويقى، ويضم المسلسل 30 حلقة، يناقش خلالها العديد من القضايا الأسرية والعلاقة بين الآباء والأبناء بمختلف أعمارهم، والعمل مأخوذ عن "قصة قصيرة" نشرت ضمن مجموعة "بنت السلطان" للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقد كتبت ونشرت في أواخر الستينات.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة

 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، يوميا على منصة واتش ات الرقمية فى تمام الساعة 06:05 مساء، كما تعرض حصريا على مجموعة قنوات دي إم سي الفضائية.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين هم:

حلا شيحة 

نشوى مصطفى

محمد محمود عبدالعزيز 

نور النبوي

محمود حافظ

ليلى عزالعرب

هاجر السراج

إلهام صفي الدين

سلاف فواخرجي

إيمان السيد 

نورهان منصور

 عمر زهران

منى أحمد زاهر

 آدم وهدان

ريمون توفيق

مسلسل إمبراطوريم ميم رؤية درامية محمد سليمان عبدالمالك، وموسيقى تصويرية الموسيقار خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز"، ومن إخراج محمد سلامة.

 

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