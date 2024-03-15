الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

محمد سليمان عبدالمالك يكشف طبيعة النص الأصلي لـ "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبدالقدوس

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

حرص المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، على تصحيح مفاهيم عدة لدى البعض عن مسلسل إمبراطورية ميم، الذي ينافس فى موسم مسلسلات رمضان 2024 ويعرض ضمن سلسلة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الأصلية.

وكتب سليمان عبد المالك، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا مطولا قائلا : 

تصحيح مفاهيم عن مسلسل إمبراطورية ميم

- إمبراطورية ميم ليست رواية، لكنها "قصة قصيرة" نشرت ضمن مجموعة "بنت السلطان" للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقد كتبت ونشرت في أواخر الستينات.

- البطل في القصة القصيرة رجل لديه ستة أبناء "ذكور" يتمرد أحدهم على سلطته الأبوية ويدعو لاجراء انتخابات ، وهو لم يكن أرملا وزوجته كانت تعيش معهم في المنزل.

- المعالجة السينمائية التي قدمت منذ أكثر من ٥٠ سنة ورد بها الكثير من التغييرات الجذرية عن النص الأدبي بطبيعة الحال، ومسلسل هذا العام ليس إعادة إنتاج للفيلم السينمائي بأي صورة، و إنما هو معالجة جديدة للقصة القصيرة الأصلية.

- المقارنة بين الفيلم والمسلسل قياس مفهوم لن ينجو منه صناع العمل بالتأكيد، فقط لزم التنويه.

تفاصيل أحداث إمبراطوربة ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الإسم، للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة عدد كبير من نجوم الفن أمام النجم خالد النبوي، منهم نور النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السرّاج، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والأطفال آدم وهدان، ومنى زاهر، وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز ومن إخراج محمد سلامة.

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