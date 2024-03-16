محمد محمود عبدالعزيز لـ "الدستور": إمبراطورية ميم "متفرد" والعمل مع خالد النبوي "ممتع"

أعرب الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الذى يشارك فى بطولته أمام الفنان خالد النبوي.

محمد محمود عبدالعزيز: إمبراطورية ميم متفرد والعمل مع خالد النبوي ممتع

وأثنى عبدالعزيز، على قصة مسلسل إمبراطورية ميم نظرا للمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار الذي كتبه الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه وافق على المشاركة فى بطولة المسلسل لاحتوائه على حبكة درامية مميزة كتبها المؤلف والسيناريست عبدالمالك بحرفية شديدة، اضافة الى عشقه للبطولة الجماعية.

إمبراطورية ميم دراما اجتماعية يناقش قضايا أسرية

ورأى "عبدالعزيز" أن هناك عوامل اساسية تتسبب فى خروج إمبراطورية ميم بشكل متفرد، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شيء، من ناحية الأعمال وطريقة التفكير، من أجل العودة إلى أهمية المبادئ والقيم والأخلاق في المجتمع، وكذلك رصد المشاكل التي تواجه أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وصولا لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه غالبية الشباب حتى الخلافات الزوجية، لذا أراهن على نجاح تلك الملحمة الدرامية التى وجدتها متكاملة الأركان

حلقات مسلسل إمبراطورية ميم تحمل الكثير من المفاجآت

وأشاد "عبدالعزيز" بالتعاون مع النجم خالد النبوي، الذى يعتبره بمثابة أخا له قائلا: العمل مع خالد النبوي ممتع، فهو فنان بمعنى الكلمة متمكن من أدواته، وانا مبسوط جدا بالتعاون معه ومع فريق العمل بأكمله، مشيرا إلى أن الحلقات المقبلة من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، تحمل الكثير من المفاجآت.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، حصريا على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.