السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

محمد محمود عبدالعزيز لـ "الدستور": إمبراطورية ميم "متفرد" والعمل مع خالد النبوي "ممتع"

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز فى إمبراطورية ميم

أعرب الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الذى يشارك فى بطولته أمام الفنان خالد النبوي.

محمد محمود عبدالعزيز: إمبراطورية ميم متفرد والعمل مع خالد النبوي ممتع

وأثنى عبدالعزيز، على قصة مسلسل إمبراطورية ميم نظرا للمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار الذي كتبه الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه وافق على المشاركة فى بطولة المسلسل لاحتوائه على حبكة درامية مميزة كتبها المؤلف والسيناريست عبدالمالك بحرفية شديدة، اضافة الى عشقه للبطولة الجماعية.

إمبراطورية ميم دراما اجتماعية يناقش قضايا أسرية 

ورأى "عبدالعزيز" أن هناك عوامل اساسية تتسبب فى خروج إمبراطورية ميم بشكل متفرد، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شيء، من ناحية الأعمال وطريقة التفكير، من أجل العودة إلى أهمية المبادئ والقيم والأخلاق في المجتمع، وكذلك رصد المشاكل التي تواجه أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وصولا لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه غالبية الشباب حتى الخلافات الزوجية، لذا أراهن على نجاح تلك الملحمة الدرامية التى وجدتها متكاملة الأركان

حلقات مسلسل إمبراطورية ميم تحمل الكثير من المفاجآت

وأشاد "عبدالعزيز" بالتعاون مع النجم خالد النبوي، الذى يعتبره بمثابة أخا له قائلا: العمل مع خالد النبوي ممتع، فهو فنان بمعنى الكلمة متمكن من أدواته، وانا مبسوط جدا بالتعاون معه ومع فريق العمل بأكمله، مشيرا إلى أن الحلقات المقبلة من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، تحمل الكثير من المفاجآت.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، حصريا على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقةالسادسة إمبراطورية ميم الحلقة6 الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل يقع خالد النبوي فى غرام حلا شيحة؟

الأكثر قراءة

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

إجراء عاجل من الأجهزة المعنية بشأن حريق ستوديو الأهرام

مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

قرار من النيابة بشأن تهشيم "فتاة الخليفة" جسدها هربًا من الاغتصاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب في غزة: الاشتباك مع اللعبة الأميركية.. لا هدنة ولا قرار أممي.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة