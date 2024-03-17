الأحد 17 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 7| نور النبوي يضع خطة لإقناع والده ببيع المنزل

خالد النبوي ونجله
خالد النبوي ونجله نور فى مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 ، من المقرر أن تشهد أحداث مثيرة خاصة بعدما قرر مروان أبو المجد - نور النبوي، أن يضع خطة لوالده مختار أبو المجد - خالد النبوي، لإقناعه ببيع المنزل والموافقة على عرض إحدى الشركات العقارية الكبرى، من أجل الحصول على 90 مليون جنيه مقابل البيع.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7..مروان يضع خطة لاقناع والده ببيع المنزل 

ومن ثم يحاول مروان - نور النبوي، أن يقنع أشقائه الخمس (منى - مايا - منة - مازن - مصطفى) بالانضمام إلى صوته، والتحالف معه من أجل التمرد على قرار والده بعدم بيع المنزل مهما كان العرض المقدم له، خاصة أن المنزل يمثل له ذكريات حياته.

مسلسل امبراطورية ميم.. مواعيد عرض الحلقة 7 على قنوات dmc

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6..النبوي وحلا شيحا يشاركان سكان المعادي في رفض بيع منازلهم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7..تطور العلاقة بين خالد النبوي و حلا شيحة 

كما تشهد الحلقة 7 الكثير من التطورات حول علاقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، بـ مي - حلا شيحة، وذلك بعدما خرج الثنائي وفتح كلا منهم قلبه للآخر.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعى تشويقى مليء بالمواقف الأسرية والإنسانية، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية مع وجود خط لايت كوميدى.

موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 7 على dmc

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 7  على منصة WATCH IT

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً على منصة WATCH IT الرقمية.

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إمبراطورية ميم الحلقة 7 | هل تقع هاجر السراج فى غرام دكتور أحمد؟

ابطال مسلسل امبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، والتتر غناء النجم مدحت صالح، والعمل من إنتاج شركة "أروما ستوديوز"، ومن إخراج محمد سلامة.

خالد النبوي وحلا شيحة فى إمبراطورية ميم 
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