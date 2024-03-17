الأحد 17 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 7 | هل تقع هاجر السراج فى غرام دكتور أحمد؟

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تشهد  أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من المفاجآت والأحداث الغير متوقعة خاصة، بعد مقابلة منى أبو المجد وتجسدها الفنانة هاجر السراج، لدكتور أحمد ماهر، ويجسده الفنان عبدالله سعد، للتفكير معه فى حل لإقناع والدها بسفرها إلى الخارج وتحديدا إلى باريس، لعمل بعثة إذ تعمل معيدة في كلية الحقوق.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 ، خلال الحديث بين الثنائي منى أبو المجد - هاجر السراج، ودكتور أحمد - عبدالله سعد، حاول الأخير أن يكشف لها عن حبه بطريقة رومانسية، ومن ثم تبادل الثنائي نظرات الاعجاب، وبسؤالها عن كيفية إقناع والدها بالسفر إلى الخارج، رد قائلا: ساعات الحل بيكون قصادنا بس احنا مش شيفينه، ومن المفترض أن تجيب الأحداث المقبلة عن هذا التساؤل.. هل ستقع هاجر السراج فى غرام دكتور أحمد، وتوافق على الارتباط به وتحقق حلمها بالسفر إلى الخارج، خاصة أن والدها مُصمم على سفرها بعد الزواج كونه مرتبط بعادات وتقاليد لايمكن أن يتنازل عنها.

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أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم، 30 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، حول "مختار أبوالمجد"، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات.

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مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم حصريا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وتحديدا على شبكة قنوات dmc بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، ويشاركه خلال الأحداث نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عز العرب، نورهان منصور، نور النبوي، هاجر السراج، مايان السيد، إلهام صفي الدين، آدم وهدان، ليلى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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