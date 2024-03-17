مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار ومازن وقعا في الحب معًا (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورًا جديدًا في علاقة مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره خالد النبوي، ومي التي تقوم بدورها حلا شيحا، حيث حدث تقارب جديد بين الاثنين، بعد محاولات كثيرة من جانب مي، كان مختار يُقابلها بالتجاهل ولا يعطيها الفرصة لتتحدث معه.

أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 6

مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، جمع مختار ونجله مازن يعيشان معًا لحظات عاطفية في منزل مي وطفلتها، فبينما كان مازن وزميلته (ابنة مي) يراجعان دورسهما معًا، ثم تُظهر الصغيرة وردة كانت بداخل كتابها، لتُخبر مازن بأن هذه الوردة التي أهداها إياها من قبل، وأنها تحتفظ بها داخل الكتاب، ليعرض عليها مازن أن يلتقيها في شارع 9 في المعادي ليتناولا مشروبًا معًا.. وتوافق الصغيرة.

في هذه اللحظات، يصل الأب مختار ليعود بابنه إلى منزلهما، لكن يتحدث مع مي، ويطول حديثهما معًا في أجواء عاطفية، قبل أن ينتبه الصغيران لهما، ويُخرجاهما عن حديثهما.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC drama

ويجري عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم يجري إعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3:30 صباحًا، ومرة ثالثة في الساعة 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.