السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 5

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثًا مثيرة، كان أبرزها القرب الذي حدث بين مختار أبو المجد وجارته مي، وهو الأول بعد محاولات كثيرة من الأخيرة التي بدت مُعجبة به، لكنه كان دائمًا ما يُنهي الحديث سريعًا ولا يُعطيها وقتًا ليحدث حوار بينهما.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 5

كانت أبرز مشاهد الحلقة الخامسة، هو اجتماع عقدته أسرة إمبراطورية ميم لعرض مطالبهم على رب الأسرة مختار أبو المجد (خالد النبوي) حيث تزعم ابنه مروان (نور النبوي) اخوته في تقديم مطالبهم، كان أبرزها التشاور في قرارات المنزل، وميزانيته، وأشياء أخرى، لكن الأب رفض بشدة.

ويبدو أن الحب يتسلل إلى قلب مختار من جديد، بعد الوحدة التي يعيشها منذ وفاة زوجته وأم أولاده، لكن مي التي بدأت تطرق بابه مؤخرًا، نجحت في عقب اجتماع لسكان الحي الرافضين بيع منازلهم؛ أن تفتح حديثًا معه عن ذكرياته في المعادي، وطفولته، وأبنائه، وهنا بدأ يتحدث ليروي الكثير لها في أجواء عاطفية.

واستقلت "مي" السيارة رفقة "مختار" لكنها نسيت حقيبتها داخل السيارة، والتي عثر عليها أبناء مختار، واكتشفوا أن شيئًا جديدًا يحدث في حياة أبيهم، بطلته "مي"، وهنا جن جنونهم.

وذهب مختار لتسليم الحقيبة لـ"مي" في منزلها، فشكرته وحاولت ضيافته في المنزل، لكنه رفض، وعند مغادرته شاهده طليق مي ووالد ابنتها، وكادت تحدث مشكلة بينه وبين طليقته عند سؤالها عن هويته ولماذا آتي إلى المنزل، لكن طفلتها تدخلت وأنهت الأمر.

مسلسلات رمضان 2024.. مشهد مؤثر بين خالد النبوي وحلا شيحا في مسلسل امبراطورية ميم (فيديو)

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 6

ومن المقرر عرض الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة العاشرة و45 دقيقة على قناة DMC، وتُعاد صباح الغد في الساعة العاشرة و15 دقيقة.

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة

ويُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC  وDMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من الدراما الاجتماعية الخفيفة، حيث تدور أحداثه حول عائلته مختار أبو المجد وأبنائه الستة الذين فقدوا والدتهم، وأصبح الأب هو المسئول عنهم، ليقول بدور الأب والأم معًا.

أبرزها الحشاشين وإمبراطورية ميم.. مسلسلات أثارت حراكًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى

محمد محمود عبدالعزيز لـ "الدستور": إمبراطورية ميم "متفرد" والعمل مع خالد النبوى "ممتع"

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة إمبراطورية ميم الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 6

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مشهد مؤثر بين خالد النبوي وحلا شيحا في مسلسل امبراطورية ميم (فيديو)

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما

مسلسل إمبراطورية ميم 2024 وخالد النبوي يواصلان تصدر عمليات البحث في مصر

نور النبوي ينشر فيديو من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم.. مواعيد عرضه

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 2

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 3

هُنا إمبراطورية ميم.. لا هدوء في منزل مختار أبو المجد (فيديو)

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم في مصر (تحليل بيانات)

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

هل ستصرف الحكومة تعويضات للمتضررين من حريق استوديو الأهرام؟

حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة