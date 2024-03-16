مسلسلات رمضان 2024..  ملخص إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 5

شهدت الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثًا مثيرة، كان أبرزها القرب الذي حدث بين مختار أبو المجد وجارته مي، وهو الأول بعد محاولات كثيرة من الأخيرة التي بدت مُعجبة به، لكنه كان دائمًا ما يُنهي الحديث سريعًا ولا يُعطيها وقتًا ليحدث حوار بينهما.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 5

كانت أبرز مشاهد الحلقة الخامسة، هو اجتماع عقدته أسرة إمبراطورية ميم لعرض مطالبهم على رب الأسرة مختار أبو المجد (خالد النبوي) حيث تزعم ابنه مروان (نور النبوي) اخوته في تقديم مطالبهم، كان أبرزها التشاور في قرارات المنزل، وميزانيته، وأشياء أخرى، لكن الأب رفض بشدة.

ويبدو أن الحب يتسلل إلى قلب مختار من جديد، بعد الوحدة التي يعيشها منذ وفاة زوجته وأم أولاده، لكن مي التي بدأت تطرق بابه مؤخرًا، نجحت في عقب اجتماع لسكان الحي الرافضين بيع منازلهم؛ أن تفتح حديثًا معه عن ذكرياته في المعادي، وطفولته، وأبنائه، وهنا بدأ يتحدث ليروي الكثير لها في أجواء عاطفية.

واستقلت "مي" السيارة رفقة "مختار" لكنها نسيت حقيبتها داخل السيارة، والتي عثر عليها أبناء مختار، واكتشفوا أن شيئًا جديدًا يحدث في حياة أبيهم، بطلته "مي"، وهنا جن جنونهم.

وذهب مختار لتسليم الحقيبة لـ"مي" في منزلها، فشكرته وحاولت ضيافته في المنزل، لكنه رفض، وعند مغادرته شاهده طليق مي ووالد ابنتها، وكادت تحدث مشكلة بينه وبين طليقته عند سؤالها عن هويته ولماذا آتي إلى المنزل، لكن طفلتها تدخلت وأنهت الأمر.

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 6

ومن المقرر عرض الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة العاشرة و45 دقيقة على قناة DMC، وتُعاد صباح الغد في الساعة العاشرة و15 دقيقة.

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة

ويُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من الدراما الاجتماعية الخفيفة، حيث تدور أحداثه حول عائلته مختار أبو المجد وأبنائه الستة الذين فقدوا والدتهم، وأصبح الأب هو المسئول عنهم، ليقول بدور الأب والأم معًا.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.