الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 2

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تواصل الأحداث المثيرة في مسلسل إمبراطورية ميم في حلقته الثانية، حيث شهدت الحلقة مضمونًا اجتماعيًا وجادًا في إطار ما تعيشه أسرة مختار أبو المجد (خالد النبوي)، حيث يبذل رب الأسرة جهدًا كبيرًا من أجل القيام بدوري الأب والأم معًا، لإسعاد أبنائه الستة، بعد وفاة والدتهم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

شهد مسلسل إمبراطورية ميم في الحلقة 2 أحداثًا مهمة، كان أبرزها محاولة إقناع بطل المسلسل مختار أبو المجد أن يبيع منزله لصالح شركة عقارية تُحاول ضم الحي السكني الذي تُقيم فيه أسرة إمبراطورية ميم في منطقة المعادي بالقاهرة.

المسلسل الذي لا يخلوا من المشاهد الفكاهية والخفيفة في نفس الوقت الذي يحث على غرث القيم، ويتناول قضايا أسرية جادة، في أسرة يُحاول فيها الأب أن يعوض غياب الأم، لكنه يُقابل الكثير من المتاعب، التي تُبرز دور الأم في الأسرة المصرية، كما تؤكد على دور الأب وتضحياته من أجل أبنائه.

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وسوف تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثًا جديدة، حيث ينتظر الجمهور قرار مختار أبو المجد، وهل يواصل تمسكه بعدم بيع منزله، في ظل العرض المالي الكبير الذي تقدمه شركة المقاولات، والديون الغارق فيها.. كل هذا سوف نتعرف عليه في الساعة 10:45 هذه الليلة، على قناة DMC، وتُعاد في الساعة العاشرة وربع صباحًا.

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قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة وملخص أحداث الحلقات السابقة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة

ويُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DmC، وقناة DMC drama، حيث تُعاد الحلقة على قناة دراما في اليوم التالي في الساعة السادسة مساءً، وتُعاد في الثالثة والنصف فجرًا، ثم الثانية عشر ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في الإطار الكوميدي الخفيف، والذي يعمل فيه الأب جاهدًا على القيام بدور الأم والأب معًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة المسلسل أمام  النجم خالد النبوي، عدد كبير من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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