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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. هاجر السرّاج تتخلى عن شخصيتها العملية لهذا السبب

هاجر السراج فى إمبراطورية
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 6 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، العديد من الأحداث، داخل أسرة مختار أبو المجد - خالد النبوى.

هاجر السراج تلجأ لشقيقتها الطفلة لتضع لها المكياج لأول مرة في إمبراطورية ميم

لجأت منى مختار أبو المجد التي تؤدي شخصيتها هاجر السراج، لشقيقتها الصغرى منة - منى أحمد زاهر، لتضع لها المكياج لأول مرة، لجهلها التام بعالم الميك اب والتزين وما شابهها، استعداداً للخروج مع زميلها، لكنها ترفض شكلها بعد أن وضعت مساحيق التجميل قائلة "شكلي أراجوز"، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يعرض حصريا على قناة دي ام سي دراما بالتوازي مع عرضه على منصة واتش آت.

 الحلقة 6 مسلسل إمبراطورية ميم

على ما يبدو أن شخصية هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم لا تهتم كثيرًا بالأمور الخاصة بالفتيات، وهى أقرب لأن تكون شخصية عملية لا تحب التصنع ولا وقت لديها لتضيعه فهى تصب كل اهتمامها بالتدريس الجامعي، وتحقيق ذاتها في السفر الى الخارج وهو الأمر الذي لفت انتباه منة، أختها الصغرى، التي أدركت أن شقيقتها تحتاج قليلًا لبعض المساعدة في مثل هذه الأمور حتى تظهر بعض الأنوثة في لقائها الأول مع زميلها وهي بديهيات لا تهتم "منى" بها كثيرًا.

وفور انتهاء أختها الصغرى من وضع المكياج لها، علقت منى: "شكلي أراجوز، مش كتير؟" وهو الأمر الذي يتفق تمامًا مع شخصيتها الجادة سوى أن منة - منى أحمد زاهر التي تصغرها بأعوام عديدة والتي يبدو أنها أكثر انفتاحًا منها على تلك الأمور، أعطتها من بعض خبراتها لتطمئها حيث قالت لها "خلى بالك إن الميك اب ده بيقول إنك واثقة بنفسك وإنك مش محتاجة حد في حياتك، ودى أهم حاجة المفروض تظهر في المقابلة الأولى".

ومن خلال هذا الدور، تعود هاجر مرة أخرى إلى عالم المحاماة بعد مسلسل "حالة خاصة" ولكن هذه المرة من خلال تجسيدها لدور معيدة في كلية الحقوق تطمح إلى التحاقها بالبعثة لاستكمال داراستها العليا بالخارج ولكن والدها الذي يحتفظ بالطباع الشرقية يرفض ويريد تأجيل الأمر إلى بعد زواجها.

قصة إمبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية ميم مأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، والذى يختلف عن أول عمل أُخد عن القصة وهو فيلم "إمبراطورية ميم"، بطولة فاتن حمامة، والذي عرض في السبعينيات وتمت معالجة المسلسل دراميًا ليناسب روح العصر وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق حول أسرة كبيرة، تتكون أفرادها من أب لستة أبناء، يتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجته، ويواجه صراعات في التعامل معهم إلى أن يقابل امرأة يقع في حبها، وتضعه أمام قرار مصيري.

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