الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 6 : نسرين أمين في ورطة بسبب أوتاكا وأكرم حسني

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

انتهت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 ، نهاية صادمة، تكشف عن تورط نسرين أمين، والتي تلعب دور ولاء، في حفلة غير قانونية للطلاب بالمدرسة التي تعمل بها، بسبب ياسر الذي يقوم بدور "أب بديل" لأحد الطلاب بالمدرسة.

 

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6

وخلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 ، يخبر "ياسر" الطالب "مازن" أنه قريب "ميس ولاء" التي تزعجه بالمدرسة، مما يجعلهما يتقاربان، ويذهب "ياسر" مع "مازن" إلى حفلة سرية بالمدرسة، فيخبر الأخير الطلاب بأن "ميس ولاء" على علاقة بترتيب الحفلة، مما يضع الأخيرة في ورطة دون معرفتها، عندما يكتشف أولياء الأمور سر الحفلة.

 

تفاصيل مسلسل بابا جه الحلقة 6

وخلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 تتبدل الأدوار بين "هشام"، الذي يلعب دوره أكرم حسني"، و"ياسر" الذي يلعب دوره "أوتاكا"، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه، في إطار من الكوميديا والإثارة.

ويضطر "هشام" إلى الذهاب لعيد ميلاد ابنة أشرف شقيق زوجته، مما يجبر "ياسر" على قبول طلب جديد للقيام بدور أب بديل، ولاسيما أن الأسرة التي تطلب أب للإيجار من مدرسة "جودي" ابنة هشام، مما قد يكشف الأخير أمام أسرته.

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صدمة جديدة في انتظار أكرم حسني "ابنك متهم بالقرصنة" بمسلسل بابا جيه

شكوك "نسرين أمين" حول "أكرم حسني"

ولازالت "ولاء" تشك في زوجها هشام، بعدم اكتشف كذبة عليها فيما يخص قيادة السيارة، وبالرغم من تأكيد "رقية" أن "هشام" لا يكذب.


موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 7

 

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

 

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة السابعة

فيما يعرض مسلسل بابا جيه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جيه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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