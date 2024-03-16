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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بابا جه الحلقة 6.. إدمان "أوتاكا" ينقذ "أكرم حسني" من شكوك "نسرين أمين"

الحلقة السادسة من
الحلقة السادسة من مسلسل بابا جيه

حذر "ياسر" الذي يلعب دوره أوتاكا، هشام والذي يلعب دوره أكرم حسني، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه، لينقذه من ولاء، التي تلعب دورها نسرين أمين، بعدما بدأت الأخيرة تشك في زوجها هشام بأنه يعمل في مهنة غير سائق أوبر.

ويخشى "هشام" من أن تعرف زوجته أنه يعمل "أب" بالإيجار، لذلك يتفق مع عمته "رقية" على عدم إخبار "ولاء" بالحقيقة، ويخبروا الأخيرة بقصة غير حقيقية حول إدمان "ياسر المزعوم".

موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 7

 

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

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صدمة جديدة في انتظار أكرم حسني "ابنك متهم بالقرصنة" بمسلسل بابا جيه

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة السابعة

فيما يعرض مسلسل بابا جيه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جيه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

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