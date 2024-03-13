أحداث الحلقة 3 من مسلسل "بابا جه".. أكرم حسني لديه عقدة نفسية من الكشري

مسلسلات رمضان 2024..

تكشف أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه، أن أسباب رفض هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، لتناول الكشري أو رؤيته، تعود إلى عقدة نفسية قديمة.

وفي الحلقات السابقة، أشار هشام إلى رفضه لتناول الكشري عدة مرات، وفي الحلقة الثالثة يثير غضبه وجود علبة كشري في منزل عمر، فيصرخ هشام ويطلب إلقاء الكشري بالقمامة على الفور، فيسأله عمر عن السبب، متوقعًا أن يكون الرفض بسبب كون الكشري أكلة شعبية، ليؤكد هشام، أنه توقف عن تناول الكشري منذ سنوات، حيث كان يجبره والده على تناول الكشري في طفولته.

أكرم حسني لديه عقدة بسبب الكشري

ويقول أكرم، إن والده كان يملك محل كشري، وكان يصطحبه يوميًا معه إلى العمل ويجبره على تناول الكشري حتى كرهه تماما، ولم يعد يتحمل حتى رائحته، ومن المفارقة أن الضابط آدم، الذي يلعب دوره محمد كيلاني، يجبر هشام على تناول كشري معه، في منزل الطالب عمر.

تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 3

شارك الفنان محمد كيلاني، في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، كضيف شرف، حيث لعب دور المقدم آدم، من مباحث الانترنت، حيث يعمل على قضية متورط بها الطالب عمر، الذي قام باستئجار "أكرم حسني" الذي يلعب دور هشام.

أكرم حسني يقابل ضابط مباحث إنترنت

وتشهد أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، مواجهة بين "هشام" و"آدم" داخل غرفة ناظر مدرسة عمر، حيث يذهب هشام، في مهمة استدعاء ولي أمر، كأب بديل لعمر، معتقدًا أن الأخير متورط في الاعتداء على مدرس لغة عربية، ولكنه يفاجئ بتورطه في جريمة إلكترونية.



ويلعب "محمد كيلاني" دور الضابط أدم الذي يحقق في قضية قرصنة احد مواقع التسوق، متورط بها مجموعة من المراهقين بينهم الطالب "عمر"

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جيه

مسلسل بابا جه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.

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