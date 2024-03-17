مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6..النبوي وحلا شيحا يشاركان سكان المعادي في رفض بيع منازلهم

عرضت اليوم إعادة الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم ،للفنان خالد النبوي ومجموعة من الفنانين ، وانتاج شركة اروما للإنتاج الفني،بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

شهدت الحلقة 6 مسلسل امبراطورية ميم ،عدة أحداث متصاعدة بين خالد النبوي وأبنائه، وسكان حي المعادي من جيرانه.

واتفق سكان حي المعادي، على أن يقود خالد النبوي والذي يقوم بدور “مختار أبو المجد”، وحلا شيحا والتي تقوم بدور مي في المسلسل، فريق الرافضين لبيع المطقة السكنية الخاص بهم بحي المعادي.

واجتمع مختار أبو المجد بسكان المعادي، للاتفاق على تنظيم صفوفهم لرفض البيع المقدم من إحدى شركات العقارات التي يملكها يحيى شاكر، كما اتفقا على زيارة له في شركته لإبلاغه برفضهم البيع وجميع العروض المالية المقدمة لهم مقابل البيع.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم ، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 7



تعرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 7 ، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 7 على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.