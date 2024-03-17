مسلسل إمبراطورية ميم.. أبناء مختار أبو المجد يصوتون لبيع المنزل (فيديو)

يواصل مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة بطولة النجم خالد النبوي، أحداثه المثيرة في الحلقة ، حيث عقد أبناء مختار أبو المجد اجتماع بينهم لمناقشة أمور المنزل، ثم شهد التصويت على بيع المنزل، لكن لم يصوّت أحد لصالح قرار البيع الذي طرحه شقيقهم الأكبر مروان.

تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

ويشهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 أحداثًا ساخنة حول عرض تُقدمه شركة عقارية للاستحواذ على منازل مُربع سكني في منطقة المعادي جنوب القاهرة، والتي يقع فيها منزل عائلة مختار الذي أطلقوا عليه إمبراطورية ميم، حيث تُقدم الشركة عروضًا مالية ضخمة وصلت إلى 90 مليون جنيه للاستحواذ على منزل عائلة مختار، لكنه يرفض هو وعدد من سكان المربع، بينما باع آخرون.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويشمل المسلسل أحداثًا اجتماعية خفيفة، حيث يروي حكاية مختار أبو المجد الذي فقد زوجته التي غادرت الحياة، تاركة 6 أبناء هم ثمرة زواجهما، حيث يتولى الأب مسؤولية الأبناء الستة، وهم في مراحل عمرية مختلفة، حيث يواجع الأب الكثير من المتاعب في تربيتهم، كما تزداد المشاكل بينه وبين الابن الأكبر مروان الذي يُريد التحرر من الضوابط التي يضعها الأب مختار لسكان إمبراطوريتهم، لكن مروان يُريد أن يتحرك من المنزل ويعود إليه دون قيود، ودون سؤاله عن شئ.

مسلسل إمبراطورية ميم.. مروان يُحاول إقناع إخوته ببيع المنزل

كما يسعى مروان إلى إقناع إخوته بضرورة الاتفاق على بيع المنزل، بعد أن سمع بالعرض المالي الضخم الذي تقدمه الشركة العقارية، لكن الأب مختار يرفض الأمر بشكل قاطع.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السابعة

مسلسل امبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة .

ويُعرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 7 عبر مجموعة قنوات dmc ومنصة watch it .