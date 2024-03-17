أبرزها كشف مؤامرة حسن الصباح وسجنه.. ملخص الحلقة 6 من الحشاشين

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 6 محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرا حيث شهد المسلسل نسب مشاهدة عالية منذ عرض أولى حلقاته في بداية الشهر الكريم لكونه المسلسل التاريخي الذي يرصد حقبة زمنية كبيرة يرغب في معرفتها المشاهدين.

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 6

نعرض للقراء مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 6 والمعنونة بــ “خيانة العهد”، استطاع الوزير نظام الملك الطوسي، كشف مؤامرة حسن الصباح قبل اغتياله للخليفة العباسي.

فطنة نظام الملك تنقذ الخليفة العباسي

قبل أن يشرع الانتحاري نور أحد أتباع حسن الصباح ضمن أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، من تنفيذ مخطط الصباح في قتل الخليفة العباسي خلال زيارته لمدينة أصفهان، وخلال تفقد الوزير نظام الملك الطوسي لإجراءات تأمين الزيارة وموكب الخليفة، وفي أحد أبراج القصر، يكتشف الطوسي زجاجة خمر بجانب ضارب البوق في البرج، فيحقق معه حتي يعرف منه تفاصيل المؤامرة ويقبض على الإنتحاري قبل أن ينفذ خطة الصباح وينقذ رقبة الخليفة العباسي.

الإنتحاري نور بعد القبض عليه قبل أن يقتل الخليفة العباسي

إجبار نورهان علي الزواج وهروبها

كما تضمنت الحلقة 6 في مسلسل الحشاشين، إجبار “نورهان” حبيبة “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة أصفهان الذي اغتاله الحشاشين في الحلقة الأولي من المسلسل، ولا ينجح والداها في إقناعها بهذا الزواج، فتفر هاربة من البيت متجهة إلى معسكر الجيش السلجوقي حيث يتواجد يحيي بعدما صار واحدا من أفراد الجيش، ولكن في طريقها للمعسكر تضل طريقها، ويقابلها رجل عجوز تطلب منه أن يدلها علي مكان المعكسر، يخدعها ويسلمها لإحدي عصابات الغجر ممن تختطف الفتيات ومن ثم يبيعهن في أسواق النخاسة،في نفس الوقت كان أصدقاء يحيي قد أقنعوه بأن يذهب لخطبة “نورهان” وهم سيساعدونه في العثور على قتل والداه والأخذ بثأره منهم، إلا أن يحيي يصل متأخرا بعدما ضاعت نورهان وخطفت.

يحيي يصل لمنز نورهان متأخرا

عمر الخيام يبني مرصد في أصفهان

كما عرضت الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، لمقابلة نظام الملك للإمام الغزالي وتوصيته له بمواجهة أفكار الباطنيين التكفيرية، ويثمن على جهوده الفكرية في هذا الصدد.

على الجانب الآخر، ينتهي عمر الخيام من بناء مرصده الفلكي في مدينة أصفهان، وقد ظهرت في الحلقة الجوانب العلمية الرياضية والفلكية العلمية في شخصية عمر الخيام، إضافة إلي تكليفه بإعادة إصلاح وتقديم تقويم جديد دقيق وكان هو ــ الخيام ــ المشرف ورئيس لجنة تكونت من 8 علماء، استطاعوا بعد خمس سنوات إخراج ما سمي بــ “التقويم الجلالي”، وهو تقويم شمسي محض أي يأخذ بعين الاعتبار مرور الشمس في كل برج من البروج الإثني عشر الموجودة حول دائرة البروج “الزودياك” المعروفة، والذي وضعه الخيام قبل 1000 ألف سنة والذي يأخذ بدقة مرور حركة الشمس وبذلك تكون الأيام تتراوح ما بين 29 إلى 32 شمسية.

مرصد عمر الخيام

القبض علي حسن الصباح وسجنه لخيانته العهد

وتختتم أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، بتهريب حسن الصباح لزوجته وأولاده مع تابعه زيد بن سيجون، بعدما عرف بإحباط نظام الملك الطوسي لمخططه في قتل الخليفة العباسي واعتراف الإنتحاري “نور” بتفاصيل الخطة، فيقبض رجال الوزير نظام الملك علي حسن الصباح والذي يمهله ثلاثة أيام في الحبس ليقر بما فعله، وإلا سيطوف برأسه علي سن رمح، كما كان قد عاهده قبل أن يلحقه ببلاط السلطان ملكشاه، إلا أن الأخير ــ حسن الصباح ــ خان عهد الصداقة والميثاق الذي قطعه مع الطوسي.

المواجهة في السجن بين الصباح والطوسي



أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين باقة من نجوم الدراما والفن المصري، على رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، وفتحي عبد الوهاب نظام الملك، نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، حمد عيد في دور زيد بن سيحون، نضال الشافعي في دور الإمام الغزالي، معتز السويفي، ميرنا نور الدين في دور زوجة حسن الصباح “دنيا زاد”، إسلام جمال الدين في دور السلطان ملكشاه، أحمد عبد الوهاب في دور “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة بأصفهان، وضحية أول عمليات قتل قام بها الحشاشين.

اقرأ أيضا

بينها محاولة الصباح الإيقاع بالطوسى.. ملخص أحداث الحلقة 5 من "الحشاشين"