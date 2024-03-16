مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6| كيف سيتصرف خالد النبوى مع أبنائه فى هذا الأمر؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، من المقرر أن يشهد استمرار الأحداث المثيرة، بعدما ازداد الضغط على مختار أبوالمجد - خالد النبوي من إحدى الشركات العقارية الكبرى، من أجل بيع منزله مقابل 90 مليون جنيه.

أحداث الحلقة 6 مسلسل إمبراطورية ميم

ومن المتوقع أن يكتشف أبناء مختار أبوالمجد - خالد النبوي، خلال الحلقة السادسة، موضوع زيادة الملبغ، ليدخلوا معه فى مواجهة حادة، خاصة بعدما شجع مروان أبوالمجد - نور النبوي، أشقاءه للتمرد على والدهم وتحضير قائمة مطالب لتنفيذها بالمنزل، فكيف يتصرف مختار - خالد النبوي مع هذا الأمر؟

ومن جهة أخرى، يستمر كريم الدالي - محمد محمود عبدالعزيز، فى محاولاته لإقناع مي - حلا شيحة، طليقته خلال الأحداث، ببيع منزلها، خاصة بعدما عرضت الشركة المختصة بتنفيذ كومبوند في المعادي عليه مليون دولار ليكون الوجهة الإعلانية للمشروع الجديد فى حين إقناع مي بالبيع.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحًا.

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على قناة dmc drama يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.