الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم.. مواعيد عرض الحلقة 7 على قنوات dmc

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

تعرض مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "امبراطورية ميم"، للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، ومجموعة مختارة من الفنانين، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني،والشركة المتحدة للخدمات المتحدة.

 

قنوات عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 

أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 6

شهد مسلسل إمبراطورية ميم   في الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثا جديدة ومغامرات من أبناء مختار أبو المجد، الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

واجتمع أبناء مختار أبو المجد؛ لمحاولة معرفة مصير بيع منزلهم، ويقود “مروان مختار أبو المجد” الإبن الأكبر حملة للتأثير على أشقائه للضغط على والدهم لبيع المنزل.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

 

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